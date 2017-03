El técnico Ventura rejuvenece la selección italiana

A Ventura no le ha temblado el pulso a la hora de convocar gente joven desde que asumió la conducción de la selección de Italia tras el Campeonato Europeo del 2016, incluido el arquero adolescente Gianluigi Donnarumma en su debut.

"Todos nos acordamos de cuando dije que había una camada de jugadores jóvenes que hay que foguear para el futuro", comentó Ventura. "Si nos clasificamos a la Copa Mundial, podríamos ser una sorpresa porque hay muchos jóvenes hambrientos".

Ventura organizó dos tandas de entrenamientos para observar de cerca a otros jóvenes, y podría convocar una tercera en mayo.

"Los jugadores jóvenes tienen que vivir la experiencia del equipo nacional, solo así estarán preparados para los grandes desafíos", agregó. "Estamos convencidos de que estos jóvenes son el futuro y les estamos dando tiempo para crecer".

El técnico mencionó los progresos de Andrea Petagna y Leonardo Spinazzola, que ya están en el equipo mayor, pero destacó que "no basta con ser joven, que hay que mostrar potencial. Algunos lo han hecho, otros no".

Italia comparte en estos momentos con España la cima del Grupo G de las eliminatorias europeas, aunque está segunda por diferencia de goles.

"Lo importante es clasificarse", destacó, y solo el primero avanza directamente, mientras que el segundo tiene que jugarse la clasificación ante otro segundo, en partidos de ida y vuelte. "Nosotros no estamos primeros en la tabla. Para clasificarnos, necesitaremos no solo a los jóvenes sino de la experiencia de los no tan jóvenes".