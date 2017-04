El Salvador: presentan cargos contra capo de la droga

Otras cinco personas —el alcalde del municipio de Metapán, Juan Umaña Samayoa; Wilfredo Guerrea Umaña, hijo del alcalde; Tránsito Ruth Guerra, exesposa del alcalde; José Adán Martínez, hijo de Chepe Diablo y Romelia Guerra Argueta, exesposa del alcalde— están prófugos y son buscados por la policía.

Chepe Diablo, Juan Umaña y su hijo Wilfredo Guerra, han sido señalados como los cabecillas del Cartel de Texis, ligado al narcotráfico internacional. Sus familiares también están vinculados como testaferros.

Según las investigaciones de la Unidad Financiera del ministerio Público, Chepe Diablo, sus socios y familiares, crearon decenas de sociedades, de las cuales algunas fueron activadas y otras solo fueron usadas como fachada y se ha logrado determinar que 215,1 millones de dólares no fueron justificados y no tiene respaldos.

Solo la empresa Gumersal, en 12 años de trabajo, tuvo un aproximado de 320.000 operaciones financieras valoradas en un aproximado de mil millones de dólares, según las investigaciones.

El Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que durante el proceso podrían incluir el delito de narcotráfico, ya que han detectado alguna operación o traslado de fondos, de un condenado por narcotráfico, que no identificó, a cuentas de Chepe Diablo.

También ha detectado que las sociedades vinculadas al caso, sobre todo la empresa Gumersal, tienen negocios en Guatemala, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos.

Meléndez señaló que tienen bajo investigación la sociedad Desarrollos Montecristo, en la que Chepe Diablo fue socio fundador junto al vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, una empresa fundada en el año 2000, pero que ahora se alega nunca funcionó.

Ortiz que se ha puesto a la orden de las autoridades en la investigación, aseguró que no tiene ningún vínculo con el capo internacional de la droga. "Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso y simplemente y sencillamente, y en términos personales y en términos de funcionario, no tengo sociedades, ni negocios con nadie", manifestó el vicemandatario", pero dijo que si es requerido "cualquier información puntual, no tengo ningún problema en dársela a cualquier institución que me lo demande".

El jefe del ministerio Público destacó que simultáneamente al proceso penal contra los implicados se ha iniciado el proceso de extinción de dominio de la empresa Gumersal, la empresa Molinos San Juan, contra siete hoteles y ocho de las 13 residencia allanadas. Al resto de inmuebles, entre ellas siete gasolineras, se les estableció medidas cautelares para que se realicen ventas o traspasos.