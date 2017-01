El rosa domina la alfombra roja de los Globos de Oro

El elegante vestido de Collins era de un tono claro con diseño floral, que combinó con joyas de Harry Winston.

"Me encanta este color. Es divertido, es fresco, es maravilloso", dijo Collins a E! Entertainment.

Bathe brilló de rosa tomada del brazo de su compañero, quien iba vestido con un esmoquin azul al igual que su padre en "This is Us", interpretado por Milo Ventimiglia. El papá lució Ralph Lauren.

Angela Bassett, acompañada de su esposo Courtney B. Vance, optó por un tono más oscuro de rosa en un diseño que dejaba al descubierto sus hombros. Karrueche Tran llevó un traje sin tirantes en tono neón de Dolce & Gabbana.

La presentadora Carrie Underwood, en tanto, llevó un vestido rosa espumoso con decorados florales en el frente, una raja en el medio, cortes en la cintura y la espalda escotada. Y otra presentadora, Felicity Jones, lució un elaborado traje rosa cortesía de Gucci que incluyó partes en tono piel, volantes negros en el cuello y un lazo negro en la cintura.

Zoe Saldaña también lució un Gucci rosa con escarlata en chifón de seda. Tenía una falta asimétrica con volantes y un lazo de satén. Emma Stone, en tanto, brilló en un Valentino rosa claro.

Pero no todas las actrices fueron de rosa. De amarillo llegó la estrella de "Jackie" Natalie Portman, quien está embarazada, en un vestido con marga tres cuartos de Prada con joyas vintage de Tiffany. Tanto el corte del vestido como su peinado hacia atrás eran dignos de su personaje de los años 60.

Emily Ratajkowski, también de amarillo, lució más bien sexy en un vestido largo con cortes en la pierna y el cuello. Kerry Washington lució un Dolce & Gabbana dorado con adornos florals y un toque de piedras plateadas incrustadas. Viola Davis llevó un brillante traje amarillo de una sola manga.

Mandy Moore, quien interpreta a la esposa del Jack de Ventimiglia en "This is Us" de NBC, llevó un vestido negro con capa y un pronunciado escote de Naeem Khan. También lució de negro Kristen Bell.

El terciopelo, una tendencia persistente en las pasarelas y alfombras rojas, estuvo representado en Chrissy Metz, otra hermana en "This is Us", que lo llevó en morado oscuro con cinturón plateado.

Amy Adams llevó un traje de lentejuelas de Tom Ford rojo y negro sin tirantes.

"Estoy realmente contentísima porque pude hacer 'Nocturnal Animals' con él", dijo del diseñador de moda y cineasta. "Es un guionista y director brillante".

Evan Rachel Wood, en una oda a David Bowie y otros, se decidió por un esmoquin hecho a la medida de Altuzarra. La actriz no tiene nada contra los vestidos: "Quiero asegurarme de que las jóvenes sepan que no son un requisito", dijo.

Octavia Spencer estuvo de acuerdo. Recorrió la alfombra roja en un esmoquin azul de corte clásico diseñado por una amiga.