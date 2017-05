El papa buscará terreno común con Trump, no sermonearlo

Mientras regresaba a casa el sábado después de estar en Portugal para la canonización de dos de los niños pastores de Fátima, Francisco dijo a los reporteros que hablará sinceramente con Trump y escuchará respetuosamente lo que él tiene que decir.

“Nunca juzgo a una persona sin escucharla”, agregó el líder católico.

Hay conjeturas sobre cuáles serán los temas de conversación de la audiencia del 24 de mayo, dado que Francisco ha dicho que cualquiera que quiera construir muros para mantener a los migrantes fuera “no es cristiano”. Trump, quien prometió construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, ha dicho que es "vergonzoso" que el papa cuestione su fe.

Francisco dijo que en las conversaciones siempre trata de encontrar "puertas que estén al menos un poco abiertas", donde se pueda encontrar terreno común, particularmente en la construcción de la paz.

"La paz es artesanal, la haces todos los días", dijo.

Cuando se le preguntó específicamente si trataría de ablandar las políticas de Trump, Francisco dijo: “Eso es un cálculo político que no me permito hacer. Y también en el ámbito religioso: no hago proselitismo”.

Trump visitará el Vaticano a la mitad de su primer viaje al extranjero, después de acudir a Arabia Saudí e Israel, y antes de asistir a una cumbre de la OTAN en Bruselas y a una cumbre del G7 en Italia.