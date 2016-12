El monarca español critica al separatismo en discurso anual

El gobierno separatista de Cataluña ha anunciado planes para celebrar un referéndum sobre la independencia de la región en 2017, a pesar de que la Constitución prohíbe la consulta, y de la oposición firme del gobierno central.

En su discurso del sábado, el monarca no mencionó los esfuerzos independentistas de Cataluña, pero se refirió a estos con claridad cuando criticó las actitudes que "vulneran las normas que garantizan nuestra democracia y libertad" y que llevan a "tensiones y enfrentamientos estériles".

"El progreso, la modernización, el bienestar, requieren siempre de una convivencia democrática basada en el respeto a la ley, en una voluntad decidida y leal de construir y no de destruir, de engrandecer y no de empequeñecer, de fortalecer y no debilitar," dijo Felipe.