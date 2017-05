El cuerpo de un joven cubano se encuentra en una nevera pública en Ecuador

Rabasa Camejo, residente en La Habana, no ha podido repatriar el cuerpo de su hijo "porque no tiene dinero para el viaje".

Ha hecho gestiones ante las autoridades de la Isla, en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), en el Comité Central del Partido Comunista y ante el cónsul cubano en Quito.

Según afirmó la mujer, solo ha encontrado ayuda de la cónsul ecuatoriana en La Habana, quien le ofreció asumir el gasto del visado (unos 400 CUC).

"Mi hija tuvo que vender los materiales que tenía para el arreglo de su casa y aun así no me alcanza porque también tendría que costearme el pasaje. Estoy desesperada. Necesito que el Gobierno cubano me ayude pero no me ha ayudado en nada y tengo que darle sepultura a mi hijo como Dios manda", lamentó Rabasa Camejo.

Su hijo, quien residía en Ecuador desde hacía dos años, sufrió un accidente el pasado 15 de marzo cuando iba de camino a su trabajo.

Una guagua se subió a la acera y lo atropelló en las avenidas Guajaló y Morán Valverde en Quito.

Desde su fallecimiento hace más de dos meses, Rabasa Camejo está pidiendo ayuda para poder viajar y recoger el cuerpo de su hijo, pero todos sus trámites han sido infructuosos.