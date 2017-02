"El Comandante" llega a los venezolanos a través de internet

CARACAS (AP) — A menos de 24 horas de que un canal colombiano estrenara la serie de "El Comandante", basada en la vida de Hugo Chávez, este martes se abrió la posibilidad de que los venezolanos la vean a través de internet. La telenovela no será transmitida en Venezuela debido a que Sony no vendió los derechos en el país, pero un portal y una organización no gubernamental informaron que podría verse en línea.