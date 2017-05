El circo Ringling Bros. baja el telón después de 146 años

Feld Entertainment, dueña de Ringling, anunció en enero que cerraría el show debido a una menor audiencia y altos costos operativos.

Defensores de los animales habían criticado al circo por obligar a los animales a actuar y transportarlos por todo el país, al considerar que ello constituía maltrato. En mayo del año pasado, la empresa decidió dejar de usar elefantes, pero la venta de boletos seguía cayendo.

Al final, los directivos de Feld reconocieron que el circo ya no podía competir con iPhones, internet, videojuegos y personajes masivamente promocionados. Sus otras producciones _Frozen on Ice, Marvel Live, Supercross, Monster Trucks, Disney on Ice_ resonarán mejor con las generaciones más nuevas.

