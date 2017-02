Ejército ordena acción legal para el oleoducto Dakota

Hoeven emitió un comunicado en la noche después de que, según dijo, el secretario interino del ejército Robert Speer le informó sobre la decisión. Hoeven señaló que también habló con el vicepresidente Mike Pence.

Un vocero del ejército no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios que le hizo The Associated Press. Don Canton, portavoz de Hoeven, indicó que la acción de Speer significa que el derecho de servidumbre "no ha sido emitido todavía, pero ellos planean aprobarlo" en pocos días.

El proyecto con costo de 3.800 millones de dólares está casi terminado, a excepción de una sección bajo el río Missouri en Lake Oahe, en Dakota del Norte. La tribu sioux Standing Rock lleva meses protestando contra el proyecto, junto con partidarios suyos provenientes de todo el país.