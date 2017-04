Ejecutivo asiático de FIFA se declara culpable de corrupción

Lai, que es ciudadano estadounidense, también se declaró culpable de no haber revelado cuentas en bancos extranjeros y accedió pagar más de 1,1 millones de dólares en compensación y sanciones. Hizo su declaración ante la juez de distrito de Estados Unidos Pamela K. Chen.

La fiscal federal en funciones Bridget M. Rohde aceptó su admisión de culpabilidad y afirmó que “marca otro paso importante en nuestros esfuerzos en marcha para erradicar la corrupción del fútbol internacional”.

“El acusado abusó de la confianza depositada en él como ejecutivo de fútbol para llenarse los bolsillos. El abuso de confianza del acusado fue especialmente significativo dada su posición como miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento de la FIFA, que debe jugar un papel importante e independiente para eliminar la corrupción de la FIFA”.

Según la información sobre las actividades delictivas de las que se declaró culpable Lai, en 2011 recibió 100.000 dólares en sobornos de un miembro de la AFC que entonces aspiraba a la presidencia de la FIFA, a cambio del voto de Lai y su apoyo en las elecciones internas que se avecinaban.

Mohammed bin Hamman, expresidente de la AFC y que se presentó contra Joseph Blatter en esas elecciones, ha sido inhabilitado de por vida de actividades relacionadas con el fútbol.

Lai también admitió haber recibido más de 850.000 dólares en sobornos entre 2009 y 2014 de una facción de ejecutivos del fútbol en la región asiática a cambio de emplear su influencia como ejecutivo para avanzar en los intereses de esa facción, por ejemplo ayudando a los ejecutivos a identificar a otros posibles receptores de sobornos.

Más de 40 personas y agencias de marketing han sido acusadas o admitieron culpabilidad en la investigación en Estados Unidos sobre corrupción ligada a la FIFA.

La FIFA y el Comité de Ética de la FIFA no respondieron en un primer momento a mensajes de The Associated Press para pedir comentarios.