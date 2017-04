EEUU usará expertos en narcóticos, balística contra Chapo

Otros expertos testificarán sobre análisis de laboratorio de drogas incautadas, según una carta de la fiscalía divulgada en la base de datos electrónica del sistema judicial estadounidense.

Estados Unidos acusa a Guzmán de encabezar un imperio de tráfico de drogas, brutalidad y corrupción. El mexicano, considerado el líder del cartel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero.

Los fiscales también planean llamar a un experto en balística para testificar sobre la operatividad y características de armas y munición confiscadas a la organización de Guzmán.

"A medida que expertos adicionales sean identificados avisaremos de la forma apropiada", señala la carta, que se ha hecho pública.

Portavoces de la fiscalía dijeron a The Associated Press que de momento no se ha estipulado ninguna fecha para el arranque del juicio. La próxima audiencia en la corte federal de Brooklyn será el 5 de mayo.

Los fiscales también piden a los abogados de "El Chapo" que permitan la inspección de documentos, fotos, grabaciones o libros que estén bajo la custodia de Guzmán y que éste planee usar en el juicio como prueba a su favor.

En las últimas semanas los fiscales y los abogados de "El Chapo" han debatido las condiciones de reclusión de Guzmán en una prisión neoyorquina. Los abogados del mexicano aseguran que la salud física y mental del capo se ha visto perjudicada por la celda de aislamiento en la que se encuentra recluido y por la falta de contacto con el mundo exterior que tiene.

