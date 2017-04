EEUU suspende informe semanal de cooperación migratoria

Varias agencias policiales locales se habían quejado de que la información de los informes era imprecisa y los acusaba de manera injusta, incluidas a algunas jurisdicciones que respaldan los esfuerzos de Trump por frenar la inmigración.

El gobierno comenzó a publicar el mes pasado el informe semanal, después de que Trump emitió un decreto con la intención de alentar a la policía local a colaborar con agentes federales de inmigración que intenten llevar a cabo deportaciones. El reporte enlistaba a las jurisdicciones que se consideraba no cooperaban.

El condado Kern, una amplia extensión agrícola en el norte de Los Ángeles, apareció en uno de los listados.

Pero el jefe de policía Donny Youngblood dijo que acusar a su agencia estuvo mal debido a que los agentes federales tienen acceso a sus datos, así como a la cárcel de su condado y a la información de ésta.

El aparecer en el listado federal generó llamadas telefónicas de residentes molestos en la zona mayormente conservadora, dijo Youngblood. Fue por eso que se quejó ante las autoridades migratorias federales.

"Les expliqué que tener que refutar eso puede ser devastador para un funcionario electo", dijo Youngblood. "Realmente me complace que dejen de hacer (el informe) hasta que lo hayan corregido. Las personas deben obtener información correcta, y no algo elaborado a toda prisa para sacarlo rápido, sin importar si se apega a los hechos o no".

Varias agencias de policía locales y de condados de Estados Unidos han declarado públicamente que no cooperarán con las medidas de Trump para controlar la inmigración.

La tensión en torno a si las agencias locales de la ley deben asistir en los esfuerzos federales de migración no es nada nuevo, pero se ha incrementado de manera importante ante los esfuerzos del gobierno de Trump por dar un impulso al ejercicio de las leyes de inmigración y a su promesa de levantar un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Algunas agencias locales del orden temen que los inmigrantes no reporten delitos ni confíen en los agentes si creen que la policía local ayudará a deportarlos.

Otros han dicho que los inmigrantes que cometan delitos deben ser liberados de prisión al cumplir su condena, y no los retendrán más tiempo para que los agentes migratorios puedan recogerlos.

Además, algunas leyes locales y estatales cuentan con prohibiciones sobre el momento en el que se puede transferir a un inmigrante a un agente para su deportación.