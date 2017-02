EEUU: Surgen más acusaciones contra cura preso por violación

Ronald Paquin, de 74 años, está señalado de 29 cargos de abuso sexual, dijo el martes la fiscal Kathryn Slattery al diario The Boston Globe (http://bit.ly/2kkiBWp ). Agregó que algunos de los cargos involucran a un niño menor de 14 años.

Paquin, quien salió en libertad en el 2015, fue uno de los principales señalados en el escándalo de abusos sexuales que estremeció a la arquidiócesis de Boston. En el 2002, se declaró culpable de violar a un monaguillo.

Aunque fue hallado culpable de violar sólo a un menor, varias otras personas han denunciado que fueron víctimas también. Paquin fue destituido por el Vaticano poco después. Cuando fue sentenciado, aseguró que estaba arrepentido y que había sido abusado por un sacerdote cuando era adolescente.

The Associated Press por lo general no identifica a las víctimas de delitos sexuales a menos que ellos mismos se identifiquen. Keith Townsend, de Seabrook, Nuevo Hampshire, dijo al Globe que él es una de las víctimas mencionadas. Dijo que los abusos comenzaron cuando tenía 8 ó 9 años, primero en Massachusetts y luego en un campamento en Kennebunkport.

Afirmó que contactó a las autoridades de Maine cuando se enteró de que Paquin había salido de la cárcel en Massachusetts.

"Cuando me enteré de que había salido en libertad, me pareció algo insólito", dijo Townsend.

La arquidiócesis de Boston se negó a formular comentarios. Se desconoce dónde está Paquin actualmente y un abogado que lo representa no contestó de inmediato los mensajes pidiéndole comentario.