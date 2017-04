EEUU: Supremo revisará caso de hondureño condenado a muerte

Carlos Ayestas, de 47 años, fue condenado por haber golpeado y estrangulado a una mujer de Houston durante un robo en su casa ocurrido hace más de 20 años. Sus abogados argumentaron que los fiscales del condado Harris señalaron el hecho de que no era ciudadano estadounidense como una razón para pedir la pena capital, y que los abogados de su cliente en el juicio no se percataron que en la documentación del proceso había una nota en el archivo de la fiscalía sobre la referencia a la no ciudadanía.