EEUU señala a condados que no cooperan en inmigración

El gobierno publicó una lista de 206 casos de inmigrantes que fueron liberados a pesar de que agentes federales solicitaron que siguieran bajo custodia; casi dos terceras partes fueron del condado Travis.

La cifra de 206 es de cierta manera turbia, pues no representa todos los casos en los que autoridades de inmigración pidieron la custodia de personas que enfrentan cargos penales, y ciudades grandes como Nueva York y Los Ángeles están subrepresentadas en la lista. Tampoco está claro qué período cubre. Los casos fueron identificados por el gobierno entre el 28 de enero y el 3 de febrero, pero la mayoría de las solicitudes de detención habían sido realizadas antes de esas fechas, y algunas se remontan hasta inicios de 2014. Tampoco está claro el estatus de los inmigrantes: si algunos están bajo custodia federal o estatal.

La publicación de la lista por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) fue originada por una orden ejecutiva firmada por Trump en enero. Ese decreto exigió al gobierno documentar qué jurisdicciones locales no están cooperando con los esfuerzos federales de hallar y deportar a inmigrantes que están en el país sin permiso.

Trump ha hecho de la inmigración un tema prioritario en su gobierno y ha prometido deportar a los "tipos malos" que viven en Estados Unidos ilegalmente. El reporte pone de relieve una amplia variedad de crímenes, incluido el caso de un ciudadano jamaiquino en Filadelfia acusado de homicidio, junto con varios delitos sexuales y asaltos. La mayoría de los casos señalados son de México o Centroamérica. Los casos del condado Travis también incluyen a detenidos por una mezcla de condenas y cargos que van desde manejo en estado de ebriedad hasta agresión agravada y violación sexual.

El reporte parece poner de ejemplo al condado Travis, donde se libra una dura batalla entre los líderes locales de tendencia de izquierda y los gobernantes conservadores de Texas sobre la cooperación con agentes federales. A diferencia de los liberales estados de Nueva y California, Texas ha amenazado con retirar fondos a cualquier gobierno local que no acate las directrices federales de inmigración.

Merchant reportó desde Houston. Los reporteros de The Associated Press David Caruso en Nueva York y Will Weissert en Austin, Texas, contribuyeron a este reporte.

Alicia A. Caldwell está en Twitter como www.twitter.com/acaldwellap