EEUU: Recupera hombre mano cercenada en un pleito

Su familia dijo a las autoridades que la mano fue reimplantada en un hospital.

El presunto responsable, Domingo Ayala, de 54 años, quedó detenido el jueves sin derecho a fianza y en espera de una audiencia en la que se determinará si es peligroso. Ayala enfrenta cargos que incluyen agresión y asalto con un arma peligrosa.

Los fiscales dijeron que la víctima discutió con el hijo de Ayala y en algún momento éste sacó el machete. El abogado de Ayala no respondió de inmediato una llamada telefónica de The Associated Press que buscaba su comentario.