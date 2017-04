EEUU: Profesor trabajó pese a acusaciones de abuso sexual

El reporte, preparado por un exfiscal y otros investigadores contratados por Choate, registra acusaciones de 24 exalumnos por conducta inapropiada entre 1963 y 2010 que incluye besarse y tener relaciones sexuales consensuadas o forzadas.

No hubo respuesta en un número telefónico a nombre de Rivera el viernes. Según el reporte, el exdocente niega las acusaciones.

Rivera fue despedido de Choate poco después de los presuntos incidentes. Pero luego impartió clases o trabajó en el área administrativa de varias escuelas, entre ellas la Secundaria Técnica Henry Abbott, en Danbury; la Secundaria Harrison, en Harrison, Nueva York; y la Secundaria Newtown y la Secundaria Regional Wamogo en Litchfield, Connecticut.

Rivera renunció como director de Wamogo el 6 de abril, tras recibir permiso para ausentarse el mes pasado una vez que el director del distrito escolar fue informado por funcionarios de Choate de las acusaciones, de acuerdo con el documento.

Funcionarios de Choate no notificaron a la policía, a funcionarios del sistema de bienestar infantil del estado ni a otras escuelas sobre las acusaciones que involucran a 12 miembros del personal académico y de otro tipo, subrayaron funcionarios de la escuela y el reporte. Después de confirmar las denuncias, los funcionarios de la escuela manejaron los casos "interna y silenciosamente", se lee en el reporte.

Los investigadores que redactaron el reporte indicaron no haber analizado si funcionarios de Choate violaron alguna ley estatal al no reportar las acusaciones a las autoridades del estado o a la policía. Sin embargo, el texto señala que muchos estudiantes no reportaron las conductas inapropiadas luego que presuntamente sucedieron y los funcionarios de la escuela sólo supieron sobre las acusaciones años después.