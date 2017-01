EEUU: Orden de Trump no afectará a deportistas extranjeros

Mediante un comunicado emitido el lunes, los dirigentes del Comité Olímpico Estadounidense (USOC) afirmaron que el gobierno prometió trabajar para que se agilice el ingreso de los deportistas de los países involucrados.

Para el 10 de febrero, está prevista por ejemplo una competición del Mundial de tiro con arco. Irán, uno de los países incluidos en la prohibición impuesta por Trump, contó con una arquera, Zahra Nemati, en los Juegos Olímpicos del año pasado en Río de Janeiro.

Se desconoce por ahora si el equipo iraní de tiro con arco participará en el Mundial.

El equipo estadounidense de lucha debe viajar a Irán el mes próximo, para una prueba de la Copa del Mundo. El líder de la federación afirmó que los planes para viajar siguen en pie.

Otros sucesos deportivos internacionales en Estados Unidos para este año incluyen el Maratón de Boston, el encuentro de atletismo Prefontaine Classic, pruebas de la Copa del Mundo de ciclismo y otras competiciones del Mundial de tiro con arco.

Cuando cada una de esas pruebas se realice, la legalidad y el impacto de la prohibición podrían ser distintos que en la actualidad.

"Estamos en contacto con (la federación internacional de atletismo) y con el USOC, y todos estamos comprometidos con hacer lo que podamos a fin de que los deportistas viajen para los eventos", dijo Jill Geer, directora de marketing de la Federación Estadounidense de Atletismo.

Y todo esto ocurre en el año en que deberá elegirse la sede de los Juegos Olímpicos de 2024. El Comité Olímpico Internacional tiene previsto realizar la votación en septiembre, durante su encuentro en Lima.

Los Ángeles figura entre los finalistas, junto con París y Budapest. Un portavoz de la candidatura de Los Ángeles no respondió de inmediato a los mensajes de The Associated Press, que solicitaban sus comentarios.

Al revelar sus comunicaciones recientes con el gobierno, Larry Probst, presidente de la junta del USOC, emitió un comunicado conjunto con Scott Blackmun, el director general, para reconocer que "el movimiento olímpico se fundó con base en los principios de la diversidad y la inclusión".

"Reconocemos también la difícil tarea de brindar seguridad a una nación", añade el comunicado. "Esperamos sinceramente que la orden implementada reconozca apropiadamente los valores sobre los que se establecen nuestra nación y el movimiento olímpico".