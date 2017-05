EEUU niega asilo político a un cubano y lo deporta

Fuentes Valero, de 32 años, había llegado a la frontera mexicana en enero, un día después del fin de la política de "pies secos/ pies mojados" y pasó cuatro meses preso en el centro de reclusión para emigrantes en Laredo.

El 25 de abril tuvo lugar el juicio del joven en el Centro de Procesamiento de Laredo, Texas, en el que la jueza de emigración le negó el asilo por la falta de pruebas "que indicaran un eventual peligro" en caso de regresar a la Isla.

"Fue una escena muy triste ver salir a mi hijo por la puerta en el Aeropuerto Internacional José Martí", señaló Noemí Valero, madre del joven.

"Vi ante mí a un hombre devastado de dolor y solo sabía decir: 'Me pasó lo mismo que a Moisés, vi la tierra prometida pero no me permitieron entrar'", añadió la mujer.

De acuerdo con Martí Noticias, el psicólogo es el primer deportado desde el centro de emigrantes de Laredo y otro cubano estaría aguardando en prisión con la misma sentencia.

Según declaraciones anteriores de Fuentes Valero, desde la prisión migratoria, no deseaba regresar a la Isla porque había sido "expulsado" de su trabajo en el hospital conocido como Maternidad de Línea en La Habana por sus quejas y reclamos por "los bajos salarios que cobran los profesionales y la imposibilidad de elegir en las urnas a los dirigentes cubanos".

"Luchamos para sacarlo de la gran depresión que padece en estos momentos (...) Lo sacaremos adelante y trataremos de que no se afecte su mente", concluyó Noemí Valero.

En febrero, el Gobierno cubano señaló que desde EEUU habían tenido lugar varias deportaciones de personas que intentaban llegar a territorio estadounidense: en vuelos comerciales, Washington retornó a 40 personas y por vía marítima a otras 75.

Según datos también de febrero, unos 172 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos después de la eliminación de la política de "pies secos/ pies mojados" se encontraban en centros de detención en EEUU.

Uno de los casos más mediáticos es el de Aquilino Caraballo, de 67 años, y su esposa Georgina Hernández, de 64, que todavía se encuentran detenidos en Krome, en Miami, y ella en el Centro de Transición de Broward, después de que hace casi un mes un juez denegara su petición de asilo. El matrimonio estaría a la espera de una próxima deportación.