Intentan evitar deportación de madre mexicana en Ohio

La Arquidiócesis de Cincinnati ha pedido clemencia, diciendo que la mujer ha hecho contribuciones positivas a su iglesia y comunidad en el condado de Butler, al norte de Cincinnati. Sus abogados dijeron que las autoridades federales la trasladaron de Butler al condado Morrow, donde debe de esperar a ser deportada. Dicen que su familia ha sido blanco de narcotraficantes en México.

Una portavoz del senador Sherrod Brown, demócrata por Ohio, dijo que éste llamó a las autoridades de inmigración para que reconsideraran su decisión. Una vocera del senador Rob Portman, republicano por Ohio, informó que la oficina del legislador está tratando de "mediar una solución".

La Arquidiócesis ha dicho que deportar a Trujillo no sería de utilidad para las metas migratorias del gobierno de Donald Trump, sobre resguardar la seguridad pública y deportar a convictos de delitos graves, porque ella carece de antecedentes penales y tiene hijos de entre 3 y 14 años, el menor con necesidades especiales. Calificó su arresto, ocurrido la semana pasada, de "cruel e inaceptable".

Ha habido vigilias y marchas en favor de Trujillo.

El gobernador de Ohio, republicano, también se manifestó en contra de la deportación.

"Ya tenemos suficientes familias divididas en el país", dijo el lunes el gobernador John Kasich a la junta editorial del The Cincinnati Enquirer. "¿Y lo que ahora vamos a hacer es perseguirlos y enviarlos (a sus países) y separar familias y asustar a los niños?".

Pero el gobernador agregó que el estado no tiene jurisdicción en asuntos migratorios.

"No hay nada que pueda hacer al respecto", dijo Kasich, uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en la contienda del año pasado. "En caso que no sepas, yo no soy el presidente".

