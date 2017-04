EEUU: Jóvenes favorecen ley de salud de Obama

Un sondeo de GenForward dice que la mayoría de las personas de entre 18 y 30 años piensan que el gobierno federal debería ser responsable de asegurarse de que los estadounidenses tienen seguro de gastos médicos. Indica que la mayoría de los jóvenes no estarán satisfechos con una ley que ofrezca "acceso" a cobertura, como Trump y congresistas republicanos propusieron en una fracasada legislación que abandonaron el 24 de marzo. El gobierno de Trump ha hablado esta semana de tratar de revivir esa propuesta.

El sondeo, realizado del 16 de febrero al 6 de marzo, antes del colapso de la propuesta republicana, muestra que 63% de los jóvenes aprueban la ley de salud de Obama. El sondeo no midió la reacción a la iniciativa republicana.

El elemento más popular en la ley es permitir que los jóvenes adultos sigan amparados por los seguros de sus padres hasta la edad de 26 años, con un apoyo de 75% de las personas entre 18 y 30 años. Y no es sólo entre los que se benefician personalmente: un sondeo de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research en enero concluyó que esa cláusula es igualmente popular entre todos los adultos. La propuesta fue incluida en la fallida reforma republicana.

Pero el plan republicano contenía además cláusulas que la mayoría de los jóvenes — el electorado racialmente diverso del futuro — no respaldan, de acuerdo con el sondeo. Dos terceras partes de los jóvenes concuerdan con una mayoría más pequeña de todos los estadounidenses en que el gobierno debería asegurarse de que la gente tiene seguro médico. Y entienden que costaría más: 63% quieren que el gobierno aumente los fondos destinados a ayudar a la gente a costear el seguro.

Esa opinión cruza divisiones raciales e incluye a la mayoría de los blancos, que formaron la base del respaldo a Trump en las elecciones presidenciales.

"Pienso que el gobierno debería ofrecer seguro médico porque nosotros pagamos impuestos", dijo Rachel Haney, de 27 años y residente en Tempe, Arizona. "Yo siento que es un derecho".

GenForward es un sondeo entre adultos entre 18 y 30 años conducido por el Black Youth Project en la Universidad de Chicago con el AP-NORC Center. El sondeo presta atención especial a las voces de jóvenes adultos de color, y resalta cómo la raza y la etnia forman las opiniones de una nueva generación.

Solamente una cuarta parte de los jóvenes quieren que se anule la ley de salud de Obama. Entre esos están 16% que quieren que sea remplazada como prometió Trump y otro 10% que quieren que sea anulada sin remplazo.

El sondeo de 1.833 personas entre 18 y 30 años fue realizado sobre la base de una muestra derivada del panel de GenForward basado en probabilidades. El margen de error fue de más/menos 4 porcentuales.

Fue financiado por el Black Youth Project de la Universidad de Chicago, usando fondos proveídos por La Fundación John D. and Catherine T. MacArthur y la Fundación Ford.

Los entrevistados fueron seleccionados al azar usando muestras de direcciones y encuestados por teléfono o por internet.

Internet:

Sondeos GenForward: http://www.genforwardsurvey.com/

Black Youth Project: http://blackyouthproject.com/

AP-NORC: http://www.apnorc.org/