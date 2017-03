EEUU: Familia se disculpa por fallo de juez sobre esclavos

El lunes, en el 160mo aniversario de aquella determinación, Charles Taney IV, de Greenwich, Connecticut, permaneció a poca distancia de la estatua de su tío bisabuelo Roger Brooke Taney afuera del Capitolio de Maryland y se disculpó por la decisión, en la que Roger Taney escribió que los afroestadounidenses no podían tener derechos propios y eran inferiores a los blancos. Roger Taney vivió en Maryland.

"No puedes esconderte de las palabras que escribió Taney", afirmó Charles Taney IV. "No puedes correr, no puedes esconderte, no puedes mirar hacia otro lado. Tienes que enfrentarlas".

Taney IV se disculpó a nombre de su familia ante la familia de Scott y ante todos los afroestadounidenses por la "terrible injusticia del fallo Dred Scott".

Lynne Jackson, de San Luis y bisnieta de Dred Scott, aceptó la disculpa a nombre de su familia y de "todos los afroestadounidenses que tienen a Dios en su corazón para que la cicatrización pueda comenzar". Jackson expresó confianza en que la disculpa conlleve a una mayor reconciliación.

"Si vemos las interrelaciones en nuestra nación, estas dos partes son las que se supone que deberían odiarse de verdad. Pero lo importante no es el odio, sino la comprensión; después construir una relación y dar paso a la confianza", agregó.

Jackson dijo que había anhelado siempre una reunión entre las dos familias desde que ella creó hace una década la Fundación Herencia Dred Scott.

Ella y Taney se conocieron por primera vez el año pasado y se encontraron con motivo de la producción de una obra ficticia escrita por la hija de Charles Taney, Kate Billingsley. "A Man of His Time" (Un hombre de su época) cuenta la historia de un descendiente de Taney que se reúne con un descendiente de Scott.