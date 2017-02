EEUU: Expedientes contradicen a funcionario sobre emails

Un informe sobre los correos electrónicos de Pruitt obtenido por The Associated Press mediante una solicitud de expedientes públicos mostró que el republicano interactuó en 2014 desde su cuenta personal de Apple con un miembro de su personal.

Los correos electrónicos entregados por orden judicial la semana pasada en respuesta a una petición distinta de expedientes públicos contenían ejemplos adicionales en los que diversos mensajes fueron dirigidos a la cuenta privada de Pruitt, entre ellos varios que un cabildero de la industria petrolera envió al funcionario y a un abogado que era parte del personal.

Lo anterior deja entrever que Pruitt puso disponible su correo electrónico privado a contactos profesionales ajenos a su despacho.

No es ilegal en Oklahoma que funcionarios utilicen sus correos privados si los conservan y los ponen disponibles como expedientes públicos.

El uso de Pruitt de una cuenta privada de correo electrónico al parecer contradice directamente las declaraciones que el funcionario hizo el mes pasado como parte de su ratificación en el cargo por parte del Senado.

En un cuestionario escrito, el senador demócrata Cory Booker, de Nueva Jersey, preguntó a Pruitt si alguna vez sostuvo comunicaciones sobre actividades estatales en sus cuentas personales de correo electrónico. Pruitt respondió: "Yo sólo uso mi cuenta oficial de correo electrónico asignado a la Fiscalía General y el teléfono otorgado por el gobierno para efectuar actividades oficiales".

El senador demócrata Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, preguntó lo mismo a Pruitt cuando éste testificó el 18 de enero ante la Comisión de Energía y Obras Públicas del Senado.

El senador preguntó por qué un correo electrónico con la dirección me.com de Apple aparecía en un formulario como uno de sus contactos para asuntos de negocios.

"La dirección 'me' no es una dirección de correo electrónico", respondió Pruitt. "No tengo la certeza de por qué tuvo esa designación".

Pruitt no respondió el lunes a los correos electrónicos enviados a su personal en la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) en los que se solicitaban declaraciones sobre el asunto.

El senador demócrata Ron Wyden, de Oregon, dijo que el asunto despierta dudas sobre la credibilidad de Pruitt.

Murphy informó desde Oklahoma City.

El periodista de The Associated Press, Michael Biesecker, está en www.Twitter.com/mbieseck