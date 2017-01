EEUU endurece normas de rendimiento para vehículos

La Agencia de Protección Ambiental dijo a finales de noviembre que había completado una revisión de los estándares implementados en el 2012 y decidió que no deberían ser relajados, como lo quería la industria. La decisión en los últimos días del gobierno de Barack Obama provocó protestas de la industria, que acusó a la agencia de apresurar la decisión por razones políticas.

La medida deja en vigor los objetivos de reducción de contaminación para los años 2022-2025. Eso significa que la flotilla de autos nuevos tendrá que promediar 82,72 kilómetros (51,4 millas) por galón para el 2025; más de 29 kilómetros (18 millas) por encima del requerimiento para el 2015.

La viceadministradora en funciones de la EPA Janet McCabe dijo que la agencia determinó que existe la tecnología para satisfacer esos requerimientos. Los estándares son flexibles y serán reducidos automáticamente si los consumidores siguen comprando más camionetas y deportivas SUV, dijo.

En el 2012, la gasolina constaba en promedio 3,60 dólares por galón en Estados Unidos, comparado con 2,35 dólares actualmente. Durante varios meses el año pasado, las SUV deportivas y camionetas representaron una porción récord del mercado. Al final del año pasado, casi seis de cada 10 vehículos vendidos eran camionetas o SUV.

"Se tienen que considerar las opciones de los consumidores", dijo McCabe. "Los fabricantes de autos tienen que tener estándares que representen lo que está comprando la gente".

Pero la Alliance of Automobile Manufacturers, un grupo cabildero de la industria, dijo que los estándares subirán rápidamente en los próximos ocho años y serán difíciles de satisfacer en omentos en que el país compra más camionetas y SUV. "Tenemos la tecnología, pero si no hay ventas no podemos satisfacer los estándares. Es una colisión del mercado y las regulaciones".

Incluso sin los estándares, analistas de la industria dicen que los fabricantes de autos van a tener que producir coches eficientes para satisfacer requerimientos estrictos en California, China y Europa.