EEUU: Dos hombres arrestados por planear ataques terroristas

Los abogados defensores no respondieron de inmediato una solicitud de comentario de The Associated Press.

En un comunicado, las autoridades señalaron que los hombres trataron de proporcionar asistencia a la organización Yihad Islámica de Jezbolá después de recibir entrenamiento militar del grupo.

Las autoridades dijeron que El Debek buscó blancos potenciales en Panamá, incluidas las embajadas de Estados Unidos e Israel, y trataron de averiguar qué tan cerca se podía acercar alguien a los barcos que pasan a través del Canal de Panamá y si había alguna debilidad en su construcción, mientras que Kourani buscó objetivos en Estados Unidos, incluidas instalaciones militares y judiciales en la ciudad de Nueva York.

El comunicado agrega que El Debek dijo al FBI que estuvo retenido por el Jezbolá de diciembre de 2015 a abril de 2016 después de que fue acusado falsamente de espiar para Estados Unidos. Las autoridades dijeron que de fines de 2014 hasta febrero, El Debek había realizado más de 250 búsquedas en Facebook con frases como "mártires de la defensa santa", ''mártires de la resistencia islámica" y "mártires de la resistencia islámica en Líbano",

El comisionado de policía de Nueva York James P. O'Neill dijo que Kourani y otros realizaron vigilancia encubierta a blancos potenciales, incluidas bases militares estadounidenses y personal militar israelí en la ciudad de Nueva York.