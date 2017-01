EEUU: Demandan por niño amputado en escalera eléctrica

Celestino Rivas y María Jiménez dicen en la demanda presentada el mes pasado que su hijo quedó discapacitado y desfigurado tras el accidente ocurrido en diciembre del 2014 en el centro comercial Oxford Valley Mall en Pennsylvania.

El dueño del centro comercial, The Simon Property Group, rehusó hacer comentarios, mientras que el fabricante de la escalera eléctrica, The Schindler Corp., no contestó a llamadas que se le hizo en busca de reacciones.

NJ.com reporta el miércoles (http://bit.ly/2jvjcnn) que el pie derecho del niño quedó atrapado en un espacio entre el escalón en el que estaba parado y el borde de la escalera.

Luego tuvieron que amputarle los dedos de su pie derecho.