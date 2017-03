EEUU da a miembros de OTAN dos meses para aumentar gasto

En 2014, los mandatarios de la OTAN se comprometieron a detener los recortes en gastos de defensa y aumentarlos al 2% del PIB en una década. Los únicos países que han cumplido hasta el momento son Estados Unidos, Gran Bretaña, Estonia, Grecia y Polonia.

"Nuestro objetivo debería ser el de acordar en la reunión de los líderes en mayo que para fin de año todos los aliados habrán cumplido con las normas comprometidas o habrán elaborado planes que expresen claramente cómo se cumplirá el compromiso con hitos anuales", dijo Tillerson.

Tillerson no dijo qué sucedería si los aliados europeos y Canadá no cumplieran sus compromisos. Durante la campaña electoral, Trump insinuó que no defendería a los aliados incumplidores, lo que estremeció a países como Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, que enfrentan la agresividad creciente de Rusia.

Con todo, Tillerson dijo que "comprendemos que una amenaza contra uno de nosotros es una amenaza contra todos y responderemos de manera condigna. Mantendremos los acuerdos que hemos hecho para defender a nuestros aliados".

Estados Unidos es de lejos el miembro más poderoso de la OTAN. Su gasto de defensa es mayor que el de la suma de todos los demás: 3,6% del PIB en 2016, según cálculos de la OTAN, aunque se ha reducido en los últimos años.