EEUU: Coronel salvadoreño preso recibirá nuevos medicamentos

Eso provocó una serie de resoluciones legales, en las que Boyle amenazó con liberar a Montano hasta que se resolviera el caso si es que las autoridades no realizaban una actualización satisfactoria de su atención médica.

La mañana del viernes, un médico y un enfermero de la prisión examinaron a Montano y le recetaron un antibiótico para una infección en el tracto urinario, además de medicamentos para tratar una neuropatía diabética.

Montano fue trasladado recientemente a la cárcel de Virginia desde Carolina del Norte en lo que espera el fallo sobre si será extraditado para enfrentar los cargos de que ayudó a planear la masacre de seis sacerdotes jesuitas en 1989, durante la guerra civil en El Salvador.

Los fiscales han disputado las acusaciones de Montano de que recibe un cuidado inadecuado, pero el juez dijo que quería una nueva actualización del estado de Montano el viernes. Eso provocó que el jefe de enfermería de prisión se presentara a describir las nuevas medicinas y la evaluación médica del acusado.

Los fiscales argumentan que ha recibido el tratamiento adecuado desde que llegó a la prisión ubicada en Farmville, Virginia, a principios del mes.

Para explicar el motivo por el que no se midió el nivel de azúcar en la sangre de Montano durante varios días, los fiscales escribieron que la medicina vía oral que toma para la diabetes no requiere de mediciones diarias. También señalaron que Montano no utilizaba de manera adecuada un dispositivo para recolectar sus desechos después de que se le practicara una cirugía por cáncer de vejiga, y por eso fue que se ensució.

Los abogados defensores escribieron el martes que Montano, quien es susceptible a infecciones a causa de la operación contra el cáncer, presentaba síntomas de fiebre y escalofríos, y que los custodios hicieron caso omiso en repetidas ocasiones su solicitud de asistencia para ir al baño.

Montano estuvo al frente de la Policía Nacional como viceministro de seguridad pública de El Salvador en la década de 1980, cuando se libraba una guerra civil que cobró la vida de 75.000 personas a lo largo de 12 años.

España busca juzgar a Montano por el asesinato de los seis sacerdotes, de los cuales la mayoría eran españoles.

La indignación por la matanza de los sacerdotes provocó una investigación por parte del Congreso de Estados Unidos, que encontró que los miembros de la fuerza de contrainsurgencia de El Salvador responsables de la masacre habían recibido entrenamiento de parte del ejército estadounidense.

La extradición fue aprobada el año pasado por un magistrado federal y Boyle está revisando una impugnación de la defensa.

El estado de salud de Montano incrementa los temores de si vivirá lo suficiente para enfrentar un juicio. Durante una audiencia ante la corte en mayo pasado, un encorvado y pálido Montano tuvo que ingresar al tribunal en silla de ruedas.

Boyle había intentado enviar previamente a Montano a una prisión hospital, pero en su lugar, el Servicio Federal de Alguaciles lo trasladó a la cárcel de Virginia. Las autoridades dijeron que la prisión hospital tenía una lista de espera de camas, y otros impedimentos.

El sitio web de la cárcel Piedmont dice que sus costos diarios de alojamiento de los presos son los más bajos. Pero también ha sido blanco de críticas después de que en 2013 tuvo que llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia, que exigió que mejorara la atención médica.

