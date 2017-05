EEUU busca pruebas de delitos cometidos por haitianos

Las pesquisas aparecen en correos electrónicos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos obtenidos por The Associated Press. Muestran como el recién nombrado director de política de la agencia quiere saber además cuántos haitianos enrolados en el programa Estados Protegido Temporal se benefician de ayudas públicas, a las que no pueden optar.

Los mensajes no dejan claro si los delitos cometidos por los haitianos se utilizarán para determinar si pueden quedarse en el país. Normalmente, estas decisiones se basan en las condiciones en el país extranjero.