EEUU arresta contratista por filtrar informe de hackeo ruso

Los fiscales no identificaron la agencia federal para la cual trabajaba Winner, pero el agente del FBI Justin Garrick dijo en una declaración jurada a la corte que ella perteneció a la Fuerza Aérea y estaba autorizada a acceder a documentos ultrasecretos.

El abogado de Winner, Titus Thomas Nichols, se negó a informar si se la acusa de filtrar un informe publicado el lunes por The Intercept o cuál es la agencia federal para la cual trabajó.

“Mi cliente no tiene antecedentes (penales), no es como si hacer una cosa así fuese habitual en ella”, dijo Nichols a The Associated Press vía telefónica el lunes. “Es una muy buena persona. Toda esta locura sucedió de improviso”.

El informe filtrado dice que hackers rusos atacaron al menos un proveedor estadounidenses de software electoral antes de los comicios presidenciales del año pasado. El reporte sugiere que el ciberataque relacionado con las elecciones se adentró en los sistemas de votación estadounidenses más de lo que se creía hasta ahora.

Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, rechazó las acusaciones y afirmó que el Kremlin no ve “ninguna prueba para demostrar que esta información sea cierta”. Moscú niega con rotundidad la “posibilidad” de que el gobierno estuviera detrás del ataque.

El informe tampoco indica si el ataque afectó los resultados electorales. Pero señala que la agencia rusa de inteligencia militar GRU atacó a la empresa de software y envió emails de “phishing” a autoridades electorales locales entre octubre y noviembre. Ésta es una técnica empleada por delincuentes en internet para descubrir contraseñas y otros datos confidenciales de usuarios.

Las agencias estadounidenses de inteligencia se negaron hacer comentarios.

El reporte que supuestamente filtró la contratista detenida tiene fecha del 5 de mayo, la misma que aparece en el documento que subió a internet el sitio de noticias The Intercept.

La información en el documento filtrado parece ir más allá de la conclusión publicada en enero por las agencias estadounidenses de espionaje sobre los ciberataques.

“La inteligencia rusa obtuvo y mantuvo acceso a elementos de múltiples juntas electorales locales o estatales de Estados Unidos”, indicó esa conclusión. El Departamento de Seguridad Nacional “concluye que la clase de sistemas que atacaron o comprometieron actores rusos no participa en el conteo de votos”.

The Intercept contactó con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) y con la oficina del director nacional de inteligencia para consultarles sobre el documento, y ambas agencias pidieron que no se publicara. Después, funcionarios de inteligencia pidieron al medio que editara algunos fragmentos. The Intercept dijo que parte del material se había ocultado a petición de las agencias de inteligencia de Estados Unidos porque no era “claramente de interés público”.

The Associated Press no pudo confirmar la autenticidad del documento de la NSA del 5 de mayo, que The Intercept dijo haber recibido de forma anónima.