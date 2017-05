EEUU armará a kurdos sirios a pesar de objeciones de Turquía

Washington está ansioso por recapturar Raqqa, ya que argumenta que es un refugio para operadores del grupo EI que planean ataques en Occidente.

Dana W. White, principal vocera del Pentágono, dijo en un comunicado escrito que el presidente Trump autorizó el lunes la entrega de armas. Su aprobación otorga al Pentágono luz verde para "equipar a elementos kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias tanto como sea necesario para asegurar una victoria clara sobre ISIS" en Raqqa, dijo White, quien estaba viajando en Europa con el secretario estadounidense de Defensa Jim Mattis.

Estados Unidos ve a las Fuerzas Democráticas Sirias encabezadas por los kurdos, o SDF, como su socio de combate en tierra más efectivo contra el grupo Estado Islámico en el norte y oriente de Siria. White dijo que es "la única fuerza en tierra que puede tomar exitosamente Raqqa en el futuro cercano".

Aunque White no mencionó el tipo de armas que serían proporcionadas a los kurdos, otros funcionarios habían indicado en días recientes que las posibilidades eran morteros de 120 mm, ametralladoras, municiones y vehículos blindados ligeros. Señalaron que Estados Unidos no proporcionaría artillería o misiles tierra-aire.

Los funcionarios no estaban autorizados para hablar públicamente sobre la materia, por lo que exigieron no ser identificados. No señalaron fechas para la entrega de armas a los kurdos sirios, pero dijeron que Estados Unidos lo quiere hacer tan pronto como sea posible. Un asistente del Congreso dijo que funcionarios informaron la tarde del lunes a miembros relevantes del Congreso sobre la decisión.

El gobierno del presidente Barack Obama se inclinaba por armar a los kurdos sirios, pero lidiaba con la manera de hacerlo sin socavar las relaciones con Turquía, un actor político crucial en el Medio Oriente.

El asunto ha llegado a un punto crítico ahora porque el avance este año en el campo de batalla ha colocado a las Fuerzas Democráticas Siria respaldadas por Estados Unidos cerca de una posición de ataque contra el grupo Estado Islámico en Raqqa, aunque aún están intentando aislar a la ciudad.

Baldor reportó desde Copenhague y desde Vilna, Lituania. Los periodistas de The Associated Press Richard Lardner y Matthew Lee en Washington contribuyeron a este reporte.