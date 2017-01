Ecuador: se espera encuentro entre gobierno colombiano y ELN

Las delegaciones de ambos bandos se encuentran desde el jueves en Quito, donde por separado analizaron la situación a la espera del encuentro.

En su cuenta de Twitter el ELN destacó que "este viernes 13 de enero en horas de la tarde estaremos reunidos con la delegación del gobierno. Esperamos dar buenas noticias sobre la mesa".

Añadió que "saludamos con mucho ánimo a toda la sociedad colombiana y a todas las iniciativas y mensajes que respaldan el inicio de la mesa".

Por su parte, el jefe de la delegación gubernamental Juan Camilo Restrepo, publicó también en Twitter que "las comisiones del gobierno y ELN están actualmente en trabajos preparatorios para la reunión conjunta".

La cita estaba prevista inicialmente para el 10 de octubre pero el presidente Juan Manuel Santos no envió a sus representantes luego de que la guerrilla se negara a liberar al ex congresista Odín Sánchez. El ELN, por su parte, acusó al gobierno de no indultar a dos guerrilleros detenidos.

Entonces se fijó una nueva fecha, 17 días más tarde, que tampoco se cumplió.

El jefe del equipo negociador del ELN es el denominado comandante Pablo Beltrán.

Acompañan las negociaciones integrantes de los países garantes: Ecuador, Noruega, Chile, Cuba y Venezuela.

Los acercamientos entre el gobierno y el ELN empezaron en 2013 con reuniones secretas, algunas de ellas cumplidas en suelo ecuatoriano.

Según las autoridades el ELN cuenta con 1.500 miembros.