Ecuador: oficialista lidera comicios; opositor ve fraude

Aunque el organismo electoral no ha declarado a un ganador oficial, el presidente Correa celebró la victoria de su candidato a través de su cuenta de Twitter, mientras que Lasso dijo que los delgados de su partido presentarán objeciones en todas las provincias del país debido a que no coinciden las actas originales con las cifras del Consejo Electoral, de lo cual ha puesto en conocimiento al secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

"Actuemos de la manera más pacífica, pero firme en nuestra protesta que es legítima en democracia, y vamos a decir 'no me robes el voto' porque queremos un cambio en Ecuador", afirmó.

Poco después, añadió: "señor Correa, no juegue con fuego... Aquí hay gente que no le hemos tenido miedo, que lo vamos a seguir enfrentando, no juegue con el pueblo".

Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, afirmó antes que Ecuador "merece la responsabilidad ética de sus actores políticos de reconocer la decisión democrática del pueblo en las urnas. El pueblo se pronunció en paz y respetando el orden público. Es importante que hoy respetemos a la ciudadanía. Aquí no se ha regalado ni ha quitado un solo voto a nadie".

Casi de manera paralela, miles de enardecidos seguidores de Lasso salieron a las calles en ciudades como Quito, Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo entre otras, donde protagonizaron incidentes con la policía y hasta encendieron fogatas.

En la capital, rompieron barreras metálicas y llegaron casi al pie de la sede del Consejo Nacional Electoral en el norte capitalino, mientras decenas de policías se empeñaban en contener la avalancha humana en medio de golpes, empujones y ánimos crispados.

"¡Fraude, fraude!" era el grito que crecía en este grupo, mientras que del otro lado, a unas cuatro cuadras, cientos de personas que apoyan a Moreno bailaban y cantaban: "¡Sufre, Lasso, sufre!", "¡Llora, banquero, llora!".

Hasta el momento la policía no ha informado sobre enfrentamientos entre ambos bandos o con efectivos de la policía y el ejército.

Horas después de presentar los resultados del conteo rápido, el presidente venezolano Nicolás Maduro escribió en su cuenta de Twitter: "felicidades Ecuador Triunfó la Revolución Ciudadana. Felicitaciones presidente Rafael Correa. Compañero presidente Lenin Moreno victoria heroica".

Por su parte, el mandatario boliviano Evo Morales, tuiteó: "El pueblo unido de #Ecuador triunfó ante el imperio y sus sumisos. ¡Felicidades hermano @Lenin!".

Ambos postulantes quedaron finalistas en la primera ronda electoral del 19 de febrero, cuando se presentaron junto a otros seis candidatos que buscaban la posibilidad de reemplazar al presidente Rafael Correa, quien debe entregar el poder después de más de diez años de gobierno el 24 de mayo.