Ecuador: ambientalistas amenazados con cierre organización

El gobierno del presidente Rafael Correa la acusa de promover actos violentos aunque la presidenta del organismo afirma que no tienen causales para impedir que continúen funcionando. "Es una decisión política la de cerrarnos, no es decisión jurídica", dijo Alexandra Martínez, quien encabeza Acción Ecológica, a The Associated Press.

El gobierno de Correa, que cumple diez años en el poder, se ha caracterizado por promover juicios de personas y organizaciones que se contraponen a sus políticas. En este caso, Acción Ecológica —fundada en 1989— ha sido una firme opositora a la explotación de petróleo en el Yasuní, una zona de gran biodiversidad de la amazonia, así como a la explotación minera a gran escala, cuyos principales proyectos están en manos de empresas chinas.

Frente a ese contexto, el ministerio del Interior pidió el cierre del organismo el 19 de diciembre, argumentando que ha realizado publicaciones en redes sociales que respaldan "situaciones violentas" cometidas por indígenas de la comunidad shuar, quienes protestaban en la amazonia sur del país contra la actividad minera a gran escala en sus territorios ancestrales.

"De lo que se nos acusa no tiene ningún sentido. Acusarnos de instigar a la violencia es completamente falso y lo hemos demostrado con documentos", dijo al respecto Martínez, presidenta de Acción Ecológica. "Denunciamos violaciones a los derechos humanos, así como impactos ambientales por la actividad minera, es cierto, pero ésa no es causal de disolución. Eso hemos hecho siempre", argumentó.

Agregó que más allá de un eventual cierre de su organización seguirán trabajando en defensa de los derechos de la naturaleza y de los pueblos.

En las próximas horas se llevará a cabo una audiencia en el ministerio del Ambiente, en la cual Acción Ecológica podrá presentar sus argumentos, tras lo cual en un plazo no definido el gobierno tomará una decisión final.