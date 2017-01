Dybala supera las adversidades con clase

Ojalá las cosas fueran siempre así fáciles para el delantero argentino.

Considerado uno de los jóvenes talentos más brillantes del fútbol mundial, Dybala, de 23 años, ha tenido una temporada turbulenta que incluyó una baja de seis semanas por lesión y un penal decisivo que falló ante el Milan en la Supercopa de Italia, lo que lo hizo derramar lágrimas.

"Tuve algo de momentos difíciles durante el receso", dijo Dybala. "Nunca había fallado un penal con la Juventus y fallé el más importante".

Afortunadamente, la mala racha no duró mucho.

Dybala recuperó su confianza desde el penal fallado al anotar en el primer partido de la Juventus después de las vacaciones, con una victoria por 3-0 sobre Bologna.

A mediados del primer tiempo contra Atalanta el miércoles, Dybala anotó con una volea espléndida desde fuera del área tras un pase de Mario Mandzukic. Luego le devolvió el favor, avanzando entre varios defensores para colocarle un pase a Mandzukic, quien puso el 2-0.

A finales de mes, se espera que la Juve amplíe el contrato de Dybala por un año hasta 2021 y que le aumente su salario, lo que acabaría con las conjeturas sobre posibles transferencias al Barcelona o Real Madrid.

"No soy alguien que lea los periódicos. Leo de estas cosas en las redes sociales, pero son cosas de las que tienen que preguntarle al club y a mi agente", dijo Dybala. "Me entreno toda la semana, enfocado en que la Juventus le devuelva algo a los aficionados por su afecto. No me preocupo por cosas externas".

"Mi agente llegará en los próximos días y deberíamos tener noticias la próxima semana", agregó Dybala. "Estoy feliz aquí... Estoy en buenas condiciones ahora, pero creo que todavía puedo ofrecer mucho más".

Dybala —apodado "La Joya"— recibió en la temporada pasada la tarea difícil de reemplazar a Carlos Tevez en el ataque de la Juventus tras un célebre traspaso desde Palermo. Respondió con 23 goles en 46 partidos en todas las competiciones, ayudando a los Bianconeri a conseguir un quinto título consecutivo de la Serie A y el trofeo de la Copa Italia.

Capaz de jugar cualquier posición y hábil tanto para crear oportunidades como para anotar —sin mencionar su habilidad para los tiros libres— Dybala podría ser el delantero más completo de la Juventus desde Alessandro Del Piero.

