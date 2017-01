Dybala brilla y Juventus avanza a cuartos en la Copa Italia

La Juve se las verá con el ganador del duelo entre Milan y Torino, que se disputará el jueves.

Federico Bernardeschi anotó de penal en el último minuto para darle a Fiorentina una victoria de 1-0 sobre Chievo Verona. Fiorentina, seis veces campeón de la Copa Italia, se enfrentará ahora con Napoli, que el martes venció 3-1 a Spezia.

En la cancha de la Juve, el argentino Dybala aprovechó con creces que el técnico Massimiliano Allegri tomó la decisión de darle descanso a su compatriota Gonzalo Higuaín, referente goleador del equipo.

Dybala abrió el marcador a los 23 minutos al definir con un remate de volea desde fuera del área tras un pase de Mario Mandzukic.

Doce minutos después, Dybala filtró un pase hacia Mandzukic y el delantero croata puso el 2-0 con un disparo angulado.

Luego que Dybala salió del partido a 20 minutos del final, Juventus acabó sufriendo en el tramo final.

Abdoulay Konko descontó para Atalanta a los 72, cuando el lateral francés batió al arquero brasileño Neto, de titular en lugar del capitán Gianluigi Buffon.

El volante bosnio Miralem Pjanic restableció la ventaja de dos goles de la Juve al convertir de penal a los 75, luego de una falta cometida sobre el lateral suizo Stephan Liechsteiner.

Sin embargo, a los 81, el juvenil atacante marfileño Emmanuel Latte Lath empalmó un centro para el 3-2 definitivo.

A primera hora, la infracción de Massimo Gobbi sobre Bernardeschi en la agonía derivó en el penal que el prometedor extremo italiano ejecutó para sellar la victoria de la Fiore.

En Florencia, ambos equipos terminaron el partido con 10 jugadores. Por la Fiore fue expulsado el delantero argentino Mauro Zárate.

Los demás partidos de octavos de final son: Milan vs. Torino; Inter vs. Bologna; Sassuolo vs. Cesena; Lazio vs. Genoa; y Roma vs. Sampdoria.