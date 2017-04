Durant sigue en duda para 3er juego Warriors-Blazers

"No es de vida o muerte. No estoy en mi lecho de muerte", declaró Durant el viernes. "Hoy estuve en la cancha. No es el fin del mundo... Cuando vine mucha gente involucrada en el mundo del básquetbol me hizo sentir como si fuera la peor cosa que hubiera hecho en mi vida. Fue como si hubiera matado a alguien. Por lo que tuve que detenerme un poco y analizarlo y darme cuenta de que no es nada serio. Es básquetbol. Eso es todo, Sólo es básquetbol".