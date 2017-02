Don Francisco preocupado por los hispanos en EEUU

El presentador chileno de 76 años, una destacada figura de la televisión hablada en español en Estados Unidos y Latinoamérica, considera una "ofensa" que el nuevo presidente estadounidense Donald Trump califique como "violadores" y "criminales" a esta comunidad, cuando lo que hacen es contribuir a la economía y cultura del país.

"¿Cómo no me va a preocupar si soy hispano?", dijo Don Francisco en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press por el estreno de su nuevo programa televisivo, "Siempre niños".

"Espero que llegue un momento de sensatez", agregó.

Tras una campaña llena de críticas a los migrantes, en particular los hispanos, Trump llegó a la Casa Blanca y ordenó la construcción de un muro en la frontera con México, restableció un programa de identificación y arresto de inmigrantes que permanecen en el país de manera ilegal y aceleró la deportación de extranjeros.

"Cuando dice que los hispanos son traficantes de droga y violadores, es una ofensa", consideró Don Francisco, cuyo verdadero nombre es Mario Kreutzberger.

"Nuestra comunidad está dispuesta a trabajar, a cooperar, a hacer de este país un país grande, y a cambio de eso necesita respeto y oportunidades", dijo.

La más reciente apuesta televisiva de Don Mario, como lo llaman sus allegados, es "Siempre niños", un programa que busca resaltar el humor, el talento y la espontaneidad de chicos de todo el mundo.

El show, transmitido desde comienzos de enero por Telemundo y Telemundo Internacional para Estados Unidos y Latinoamérica, incluye juegos, concursos y debates de niños que intentan solucionar problemas de adultos. Han participado artistas como David Bisbal, Kate del Castillo, Ricardo Montaner y Gente de Zona, quienes compartieron recuerdos de su infancia.

"Es un momento importante, en el que tenemos que estar en comunicación con la comunidad hispana para informarla, para entretenerla, para orientarla", expresó Kreutzberger, quien durante más de cinco décadas condujo el show "Sábado gigante", hasta su salida del aire en Univision en septiembre del 2015.

En la primera hora, el nuevo programa incluye tanto la participación de adultos como de niños. En la segunda, llamada "Los niños del mundo", participan exclusivamente chicos talentosos de cualquier país del mundo que tienen cualidades excepcionales.

Para ese último segmento, la producción del programa indaga donde hay niños que se destacan en los campos de la matemática, el arte, la música, por ejemplo, y los contactan para que participen. Otros chicos acuden por su propia iniciativa y son seleccionados luego de pasar un casting.

Hay también un panel de tres niños que opinan sobre cada uno de los números, mientras que los actores mexicanos Patricia Manterola y Karim Mendiburu acompañan en la conducción a Don Francisco.

Don Mario, quien a los 76 años ya es bisabuelo, dice que los niños le transmiten mucha ternura y por ello se siente muy bien trabajando con ellos.

Aunque asegura que en Telemundo no extraña nada de sus décadas en Univision, admite que sí quiere alcanzar la audiencia que tuvo con "Sábado gigante".

"Siempre uno siente preocupación y quiere hacerlo lo mejor posible", afirma Kreutzberger, quien por ahora no piensa en jubilarse.