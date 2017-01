Djokovic antes de Abierto Australia: "Nadie es invencible"

Lo más destacado de sus conferencias de prensa:

___

Novak Djokovic repartió dulces libres de lácteos y gluten al comienzo de su rueda de prensa, una especie de tradición suya en el Abierto de Australia. El serbio después habló sobre su confianza antes de su debut en Melbourne Park, donde ha ganado seis de sus 12 títulos de majors:

"Nadie es invencible. Nunca me consideré superior a los demás en la cancha, aunque, por supuesto, a veces he tenido mucha confianza. Estaba ganando muchos partidos. Pero conozco la sensación de estar confiado en exceso en la cancha, y por eso no quiero tener esa mentalidad. Quiero sentirme igual a los demás jugadores, luchar por este trofeo como cualquier otro, aunque sea el campeón defensor".

___

Serena Williams, sobre su duelo de primera ronda contra Belinda Bencic, una extop-10:

"No vine a perder en la primera ronda, o en la segunda ronda, o en ningún momento. Estaré bien si puedo jugar de la misma manera en la que he estado practicando. Sé que ella ha estado jugando bien, así que será bueno para ambas".

Sobre su reciente compromiso con el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian:

"Ahora mismo es un poco surreal, porque no he podido asimilarlo todo. Estoy siendo un poco egoísta y concentrándome en mi carrera".

___

Belinda Bencic, sobre el momento en que se enteró que debutaría contra Williams, contra quien tiene marca de 1-1:

"Mi cuenta de Twitter estaba estallando. Pensé, '¿qué está pasando?' Y entonces lo vi. Mi reacción inicial fue de felicidad. Estoy súper emocionada por salir a jugar en la cancha principal".

___

Roger Federer, sobre su estado físico para jugar partidos de cinco sets después de estar inactivo durante varios meses por lesión:

"Supongo que es la incertidumbre que hay. Me entrené tan duro como pude, así que estaré listo. Realicé varias sesiones en las que entrené por más de dos horas y media. Siento que estoy listo".

___

Andy Murray, sobre el trabajo que necesitará para conservar el primer puesto del ranking mundial que arrebató a Djokovic al final de 2016:

"No creo que sea algo mental, porque entonces sería bastante fácil que una vez que alcanzas el número uno, pensar, 'bueno, sólo tengo que seguir haciendo lo que he estado haciendo'. La realidad es que, en el deporte, las cosas siempre están cambiando, el deporte sigue mejorando. Obviamente voy a envejecer, los jóvenes seguirán mejorando, y también están Novak y Roger y Stan (Wawrinka) y Rafa (Nadal) y todos los jugadores en la cima que siguen queriendo llegar allí... Tengo que seguir mejorando. Sin duda que tengo que seguir trabajando duro".

___

Kei Nishikori, sobre la posibilidad de que gane su primer título de Grand Slam:

"Espero poder ganar un título de Grand Slam en algún momento. Todavía no tengo un título importante, ni siquiera en un torneo Masters. Eso es algo que necesito para mi confianza y experiencia. Sí, mi meta esta temporada es ganar un torneo grande".

___

Milos Raonic, sobre la incorporación del excampeón de Wimbledon Richard Krajicek como entrenador durante las vacaciones:

"Es para ayudarme a ser más eficiente de ahora en adelante. Creo que están estos dos tipos (Murray y Djokovic) que son fenomenales ahora mismo y están en la cima del tenis jugando desde la línea de fondo. Es realmente difícil ganarles, especialmente por la manera en que se mueven. Yo no puedo pretender moverme como ellos. Soy al menos 20 o 25 libras más pesado que ellos. Se trata de moverse hacia el frente".