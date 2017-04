Djokovic abre contra Ramos Viñolas en Copa Davis

El sábado, los dobles tendrán a Nenad Zimonjic y Troicki contra Marc López y Jaume Munar. Los sencillos revertidos se juegan el domingo.

Djokovic ha caído del número 1 en el ranking mundial tras una baja de forma luego de su título en el Abierto de Francia el año pasado. Se retiró del torneo de Miami a causa de una persitente dolencia en el codo derecho.

España estará sin sus dos mejores jugadores, Rafael Nadal y Roberto Bautista Agut.

"No debemos subestimarlos", dijo Djokovic. "El hecho de que Nadal y Agut no vienen no significa nada".

Dijo que se ha estado entrenando "a plena capacidad", en los últimos días.

España, cinco veces campeón, trata de avanzar a semifinales por primera vez desde el 2012. Djokovic guió a Serbia a su único título, en el 2012.