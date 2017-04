Disney: Episodio IX de Star Wars se estrena en mayo de 2019

"The Force Awakens" fue un estreno decembrino, al igual que lo será "The Last Jedi". También lo fue la historia derivada "Rogue One". En cambio, la cinta original de "Star Wars" se estrenó el 25 de mayo de 1977.

La cinta de antología de "Star Wars" enfocada en el joven Han Solo probará suerte el fin de semana largo por el feriado del Día de los Caídos (Memorial Day) con su fecha de estreno previamente anunciada para del 25 de mayo de 2018.

Disney también reveló varios estrenos para los próximos años, como la quinta película de "Indiana Jones", la cinta con actores de "El rey león" y la secuela animada "Frozen 2".

La película de "Indiana Jones", aún sin un título oficial, se atrasó un año y ahora será estrenada el 10 de julio de 2020. Steven Spielberg regresará como director y Harrison Ford como su astro.

La versión con actores de "El rey león" del director Jon Favreau, con Donald Glover en el papel de Simba, se estrenará el 19 de julio de 2019, mientras que la continuación "Frozen" llegará el 27 de noviembre de 2019.

Disney también retrasó el estreno de su película en 3D "Gigantic" para noviembre de 2020.