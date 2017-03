Disney compensa a trabajadores tras violar salario mínimo

La dependencia señaló que la compensación salarial será pagada a más de 16.000 trabajadores de Disney Vacation Club Management Corp. y de Walt Disney Parks and Resorts de Florida.

La División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo dijo que Disney dedujo gastos por uniformes que ocasionaron que los salarios por hora de algunos trabajadores cayeran por debajo del salario mínimo federal.

La división agregó que Disney no pagó a los trabajadores por tareas realizadas antes del inicio de sus turnos y después del final de los mismos.

La agencia dijo que Disney cooperó con su investigación.

Una vocera de Disney no respondió de inmediato un correo electrónico de The Associated Press en el que se solicitó su comentario.