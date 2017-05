Disfrazada, Gadot descubre el poder de la Mujer Maravilla

LOS ANGELES (AP) — Pese a que pasó más de un año blandiendo el lazo dorado y evadiendo balas con sus brazaletes en la pantalla grande, la estrella de "Wonder Woman" (“Mujer Maravilla”) Gal Gadot todavía no se acostumbra a verse como una superheroína.

"No estoy ahí aún", dijo la actriz de 32 años en una entrevista reciente. "Cuando veo reposiciones o miro el monitor, no estoy ahí todavía. Sé que soy yo, lo entiendo todo, pero todavía no proceso que estoy haciendo este personaje emblemático... es una locura".