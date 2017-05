Director de la CIA hace visita no anunciada a Corea del Sur

Un funcionario de la embajada dijo que Mike Pompeo y su esposa estaban en la capital surcoreana, pero no especificó por cuánto tiempo. El funcionario habló a condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a declarar a la prensa.

Los reportes de la prensa surcoreana dijeron que el jefe de la CIA llegó a Seúl el fin de semana para reunirse con el director del Servicio Nacional de Inteligencia y altos funcionarios en la oficina presidencial. El funcionario estadounidense, no obstante, no confirmó ninguna reunión, aparte de algunas con representantes de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Corea del Sur y la embajada.

El destructor japonés Izumo, que lleva helicópteros, zarpó del puerto de Yokosuka, al sur de Tokío, por la mañana.

La prensa japonesa dijo que el barco acompañará a un buque estadounidenses de abastecimientos, en su primera misión para una nueva ley de seguridad que permite a Japón un mayor papel militar fuera de su territorio. Medios de prensa dijeron que se espera que el buque estadounidense abastezca de combustible a otros navíos, incluso el portaviones USS Carl Vinson.

El Ministerio de Defensa de Japón se limitó a decir que el Izumo participará en un evento naval internacional en Singapur el 15 de mayo.

En Australia, el primer ministro Malcom Turnbull usó la conmemoración de una batalla naval de la II Guerra Mundial para advertirle a Corea del Norte que no desestabilice la región.

"Hoy, Australia y Estados Unidos continúan trabajando con nuestros aliados para responder a nuevas amenazas de seguridad en todo el mundo", dijo Turnbull. "Juntos, estamos enviando un fuerte mensaje a Corea del Norte de que no toleraremos amenazas peligrosas a la paz y la estabilidad de nuestra región".

Turnbull se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump el jueves en Nueva York.

Los periodistas de The Associated Press Mari Yamaguchi en Tokio y Rod McGuirk en Canberra contribuyeron a este despacho.