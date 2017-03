Director deportivo del Sevilla después de 17 años

"Mi salida es más por agotamiento. Últimamente venía ya agotado", dijo Monchi. "Han sido 29 años en la casa, 17 como director deportivo, siempre con un nivel de presión muy grande".

Monchi armó un equipo que disputó 16 finales y conquistó nueve títulos en España y Europa. Su sistema de reclutamiento de talento ayudó a rescatar al club de la ruina financiera y lo convirtió en uno de los directores deportivos más cotizados del fútbol.

Aunque hay reportes que lo vinculan con la Roma, Monchi negó que haya pactado con algún otro club.

"No tengo nada firmado con nadie. La Roma está ahí, pero hay otros clubes", señaló.

Monchi agradeció al Sevilla por los esfuerzos para tratar de mantenerlo en el equipo.

"Se me ha tratado de convencer de todas las maneras posibles. Puedo decir que se me ha hecho una oferta que, en ningún caso, alcanzaré a ganar fuera de aquí", indicó. "Insisto, es un tema personal. no había ningún argumento para convencerme".

El presidente del club, José Castro, afirmó que el Sevilla siempre tendrá las puertas para Monchi.

"Hemos hecho lo imposible porque Monchi siguiera con nosotros, incluso con una oferta fuera de mercado para las condiciones del Sevilla, pero hemos tenido que optar por la persona que necesitaba salir más que por el profesional. El Sevilla es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas", expresó.

Se calcula que Monchi ayudó al Sevilla a generar más de 200 millones de euros (215 millones de dólares) en transferencias, con un ojo para encontrar jugadores baratos para luego venderlos a clubes más grandes.

Entre los jugadores que descubrió están Dani Alves, Ivan Rakitic, Julio Baptista, Sergio Ramos, Seydou Keita, Jesús Navas y Carlos Bacca. Monchi fichó a Alves por un millón de euros (1,1 millones de dólares) de un pequeño club brasileño, y lo vendió al Barcelona por 30 millones de euros (33 millones de dólares).

A pesar de contar con un presupuesto limitado comparado con los gigantes del fútbol europeos, Monchi ayudó al Sevilla a conquistar los tres últimos títulos de la Liga Europa. También ganó dos veces la Copa del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y dos Copa UEFA.

El equipo marcha tercero en la liga española, aunque fue eliminado por Leicester en los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Elegí este momento para intentar hacer el menor daño posible", afirmó.

El exportero de 48 años tenía contrato con el Sevilla hasta 2020, con una cláusula de rescisión de 5 millones de euros (5,4 millones de dólares).