Diego Luna: No me preocupa la fama ligada a "Star Wars"

"Al contrario, me emociona", dijo Luna en una entrevista reciente con The Associated Press.

"Creo que hoy hay una voracidad de ser famoso a costa de lo que sea, sin haber hecho algo antes para tener ese nivel de atención, y esa fama es a la que yo le tengo miedo, esa fama es más bien a la que le rehúyo", expresó. "Pero cuando tu trabajo te trae el reconocimiento del público se siente increíble. Además es importante para seguir adelante y se agradece muchísimo, porque detrás de este nivel de atención hay dos años de trabajo y eso pone las cosas en perspectiva".

"Rogue One: A Star Wars Story" ("Rogue One: Una historia de Star Wars"), que se estrena el viernes, es la historia de los rebeldes que robaron los planes para la Estrella de la Muerte, un hecho aludido en el texto que aparece al principio de la cinta original de "Star Wars" de 1977.

Dirigida por Gareth Edwards y protagonizada por Felicity Jones junto con Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Jiang Wen y Forest Whitaker, ha sido elogiada por la diversidad de su elenco. Luna, quien da vida al espía rebelde Cassian Andor, incluso pudo mantener su acento mexicano.

¿Qué significa para él ser parte de esta megaproducción en este momento de la historia?

"Para mí significa dos cosas: una, esperanza. ... Me da esperanza que este cine de estudio, este cine que tiene este alcance, cuente historias que hablen sobre la diversidad cultural y racial que hoy vivimos", dijo. Y dos, "como cineasta, pero también como parte del público, me parece que el público está mandando un mensaje directo. El público quiere verse representado ... y el cine se está ajustando a las necesidades del espectador, lo cual me parece algo súper celebrable".

"Además la idea justamente de este equipo, de este grupo de rebeldes, es que en esa diversidad y en esa riqueza basan su fuerza, y este es un mensaje pertinente en estos días. Más allá de respetar las diferencias hay que celebrarlas", manifestó vía telefónica.

El actor, quien se ha dicho un fan de "Star Wars" desde niño, habló sobre las dificultades y recompensas de formar parte de una producción de este calibre.

"Lo más difícil fue la intensidad del rodaje, porque yo había trabajado en rodajes así, que requerían este nivel de atención y de concentración y de trabajo, pero nunca por siete meses de corrido. Fue una intensidad prolongada que conllevó mucha 'stamina', aguantar", señaló. "Pero todos los días ... había un momento en donde decías '¡Uf! no puedo creer que estoy aquí, qué maravilla'. De repente veías una imagen, te topabas una de las criaturas, querían que hicieras una toma especial, ibas a ensayar una batalla con cientos de Stormtroopers. Siempre pasaba algo que revivía al niño que traes adentro y tal cual, íbamos corriendo emocionados".

Sus hijos Fiona, de 6 años, y Jerónimo, de 8, "están muy emocionados" de ver a su papá en la película más anticipada del año.

"Mi hijo lo entiende mejor que tú y que yo. Mi hijo es un fanático del universo 'Star Wars' clavadísimo. Y mi hija también, a su modo, pero también", dijo Luna con gran entusiasmo. "Compartir mi trabajo desde un nivel que ellos entienden perfectamente y que se pueden sentir parte, eso no me había pasado antes. Me había pasado un poco con 'Book of Life', pero 'Book of Life' es con dibujos animados, hay una distancia. Aquí entienden la profesión de su padre por completo".

Luna, quien recientemente terminó de filmar en Canadá una nueva versión de la película de 1990 "Flatliners", confesó que cuando vio "Rogue One" editada se sintió "aliviado y feliz".

"Me di cuenta de que claro que llevaba un rato preocupado por este momento, esperando que llegara, y poder confirmar que la película me gustaba — y eso acaba de pasar, la vimos hace poco y la disfruté muchísimo — me emocionó", dijo. "Sentí que todo lo que hicimos valió la pena".

___

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner