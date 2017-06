Díaz jonronea, Cardenales vencen a Filis y rompen mala racha

Filadelfia sufrió su tercer revés al hilo.

Seung Hwan Oh se encargó del noveno para su 14to salvado en 16 oportunidades. Permitió un doble a Odúbel Herrera al abrir el inning, con el venezolano alcanzando tercera tras un rodado. Pero Oh sacó un out con un ponche y el jardinero izquierdo Tommy Pham realizó una gran atrapada para engarzar una línea del venezolano Freddy Galvis.

Por los Filis, los venezolanos César Hernández de 4-0; Freddy Galvis de 3-0; y Odúbel Herrera de 4-1. El dominicano Maikel Franco de 4-0.

Por los Cardenales, el cubano Aledmys Díaz de 4-2, una anotada y una remolcada.