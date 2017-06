Diaz-Balart: Política de Trump hacia Cuba implicará "un cambio real"

La política de Estados Unidos en cuanto a Cuba cambiará drásticamente, dijo este lunes el congresista republicano, Mario Diaz-Balart en entrevista con Martí Noticias, en sus oficinas de Miami, en el sur de la Florida.

“Ese anuncio tendremos que esperar que lo haga el presidente de EEUU como debe ser”, advirtió. Ahora, que no haya duda, estamos hablando de un cambio serio, un cambio real de la política de los Estados Unidos”.

Embed

“Vamos a ver una política que enfatiza los Derechos Humanos, que enfatiza los derechos del pueblo cubano, y obviamente también la seguridad nacional de los Estados Unidos”, dijo el congresista de origen cubano. “El régimen ya lo sabe y se lo va a sentir de una forma mucho más directa muy pronto”.

La Casa Blanca aún no ha confirmado la visita del Presidente a Miami este viernes, como han informado los medios. En una sede de esta ciudad, tampoco revelada, Trump anunciaría un viraje en la postura del país hacia el régimen de la isla.

“Ya esto de ayudar a financiar los monopolios del régimen, ya eso se va a acabar, y también se va a acabar la actitud de que es aceptable el régimen de La Habana”, agregó el legislador, quien se opone a tratar al gobierno de Castro como si fuese democrático.

“Eso es una tiranía, es una dictadura. Hay que tratarla como lo que es”, puntualizó.

Una vocera de la Casa Blanca reveló este lunes que el presidente Donald Trump aún no ha visto las recomendaciones finales sobre la política hacia Cuba, y no había tomado una decisión al respecto, según reportó el diario El Nuevo Herald.

“El presidente no ha visto la propuesta final y no la ha aprobado. Él es un presidente muy independiente en su modo de pensar y no sería la primera vez que echa algo para atrás para ser revisado”, dijo la funcionaria, citada por el periódico.

La vocera no confirmó la visita del presidente a Miami esta viernes, pero adelantó que la Casa Blanca ha barajado el teatro Manuel Artime, en La Pequeña Habana, entre las opciones donde podría celebrarse en evento.

De acuerdo con Diaz-Balart, el presidente Trump está al tanto de la posible sucesión en la isla ante la anunciada salida del Raúl Castro del poder en 2018.

Al congresista le parece inaceptable que Estados Unidos permanezca impávido ante las intenciones del gobernante cubano de transferir el poder a familiares y hombres de confianza.

Los posibles cambios

Entretanto, se mantiene la incógnita sobre cómo exactamente cambiará la política de EEUU hacia la isla, pero entre los posibles cambios se menciona obligar a los estadounidenses a solicitar una licencia específica para viajar a Cuba.

"El turismo norteamericano hacia la isla es ilegal hasta que no sucedan ciertos cambios. El Presidente ha dicho que él va a hacer cumplir la ley, y que no va a estar apoyando a ese régimen”, indicó el congresista.

A falta de noticias confirmadas, solo se infiere que Trump seguiría el consejo de congresistas cubanoamericanos, y Diaz-Balart es uno de los más cercanos a la Casa Blanca.

El congresista integra el grupo de legisladores que ha presionado desde hace meses para moldear los cambios en la política hacia Cuba.

Oficiales del Ministerio del Interior de la isla han manifestado que la reversión de la política hacia Cuba puede afectar la cooperación bilateral en la lucha antidrogas y acrecentar el tráfico humano. En ambos casos, los analistas consideran que se trata de amenazas veladas.

“El régimen siempre ha sido un régimen narcoterrorista. Eso no es nuevo, así que ahora diga que va a aumentar el narcotráfico, cuando ha sido un régimen narcotraficante, es una cuestión que obviamente no es seria”, dijo Diaz-Balart sobre lo que considera argumentos del gobierno comunista para presionar al gobierno estadounidense.

Diaz-Balart asegura que el mandatario estadounidense llamará al régimen por su nombre y le dará el tratamiento que merece.

“Si el régimen cree que puede chantajear al presidente Trump, o puede asustar al presidente Trump, que lo hagan, porque entonces creo que verían una respuesta extremadamente positiva de esta administración. El presidente Trump no se va a dejar chantajear por la dictadura de Castro”, concluyó.

(Redactado por Lizandra Díaz, a partir de una entrevista de Ricardo Quintana)