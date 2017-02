Díaz-Balart: "El totalitarismo malévolo de Castro no ha cambiado"

MIAMI, Estados Unidos.- El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart ha emitido un comunicado, pronunciándose sobre las acciones del gobierno cubano para boicotear el premio Oswaldo Payá “Libertad y Vida”, que será entregado hoy en La Habana al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y póstumamente al ex presidente chileno Patricio Aylwin.

“Felicito al Secretario General de la OEA, el honorable Luis Almagro, por aceptar el ir a recibir personalmente el primer premio ‘Libertad y Vida’ en La Habana el 22 de febrero de 2017. La creación de este premio por grupos de jóvenes testimonia la vitalidad, determinación y el ingenio del movimiento pro democracia de Cuba. Oswaldo Payá dejó al pueblo cubano un notable legado a través de su valiente hija Rosa María Payá y el creciente movimiento que continúa en su nombre. El violento intento del régimen de silenciarlo y poner fin a su misión sólo ha ampliado su mensaje y ha fortalecido la determinación de los defensores de la libertad cubana.

“Los informes indican que el régimen de Castro tomará medidas drásticas para evitar que este evento pro-democracia tenga lugar. Según informes, la ex parlamentaria chilena y ex ministra de Asuntos Exteriores, Mariana Aylwin, fue impedida de ingresar a Cuba para aceptar el premio en nombre de su difunto padre; el expresidente de México Felipe Calderón también fue impedido de viajar a la isla; y los activistas cubanos Julio Álvarez y Felix Fara fueron arrestados. El totalitarismo malévolo del régimen de Castro, que prohíbe todas las formas de disidencia, no ha cambiado “.