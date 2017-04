Detienen en España a socio de Duarte, exgobernador mexicano

Nava pidió no ser entregado a México durante su testimonio inicial del jueves en la Audiencia Nacional, en Madrid. El juez Santiago Pedraz decretó su ingreso en prisión preventiva, señaló a The Associated Press un portavoz del tribunal que pidió no ser identificado, siguiendo una norma habitual en las instituciones españolas.

Videgaray, que se encuentra de visita oficial en Madrid, dijo el jueves que la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza solicitará la extradición de Nava desde España "con prontitud" una vez que la Procuraduría General de la República realice los trámites previos. El canciller mexicano también ha dicho que espera que la extradición de Duarte se produzca "cuanto antes" y "con apego a la legalidad".

Nava fue detenido la tarde del miércoles en un hotel de Cabrils, una localidad de Barcelona, en una operación efectuada por las policías española y mexicana y coordinada por Interpol, según indicó un comunicado policial.

Nava y Duarte habrían realizado contratos con empresas falsas entre 2012 y 2015 para transferir elevadas cantidades de fondos que originalmente estaban destinados a educación y salud, añadió la nota de la policía española. Los dos detenidos supuestamente utilizaron el dinero desviado para adquirir propiedades en México y en el extranjero.

Duarte, un destacado miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), es percibido como un símbolo de la corrupción en México. Él ha negado cualquier irregularidad.